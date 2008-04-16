Ученые нашли кучу ошибок в школьных тестах

Днепропетровские ученые готовятся издать брошюру с анализом ошибок, которые допустили составители тестов для независимого внешнего тестирования выпускников. Проанализировав экзаменационные задания, они обнаружили их несовершенство, которое может помешать объективной оценке знаний одиннадцатиклассников.

Анализировать тесты специалисты Днепропетровского национального университета взялись по просьбе учителей и выпускников. Больше всего проблем оказалось в тестах по правоведению. В каждом десятом вопросе как «правильный» в действительности указан неверный ответ, говорит старший преподаватель юридического факультета Олеся Марченко. Еще приблизительно столько же вопросов некорректно сформулированы. Есть случаи, когда все варианты ответов являются правильными, или, напротив, все неправильные. На втором, после теста по правоведению, месте по количеству ошибок - тесты по истории и украинскому языку, а именно их будут сдавать больше всего выпускников. Меньше всего путаницы - с тестами по точным наукам, в них специалисты грубых ошибок не нашли. Результаты своего анализа ученые за несколько дней передадут в Минобразования и центр независимого внешнего тестирования, чтобы предотвратить повторение ошибок в оригинальных тестах. Они также будут размещены в Интернете, чтобы дети, которые столкнутся с подобной проблемой, имели основания для успешной апелляции.

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