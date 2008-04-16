Налоговая и аграрии подписали меморандум о партнерстве

Государственная налоговая администрация Украины и Украинская аграрная конфедерация (УАК) подписали Меморандум о партнерстве.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали председатель ГНАУ Сергей БУРЯК и президент УАК Леонид КОЗАЧЕНКО.

В Меморандуме отмечается: беспокоясь о создании благоприятного налогового климата, для стабильного и прогнозируемого развития агропромышленного сектора Украины, налаживания более эффективного взаимодействия власти и бизнеса в этой сфере, понимая необходимость усовершенствования налогового законодательства и его корректировки в условиях вступления Украины в ВТО, стороны берут на себя определенные обязательства. В частности, ГНАУ обязалась обеспечивать регулярное функционирование совместной рабочей группы по вопросам усовершенствования налогообложения в аграрной сфере, которая будет разрабатывать и вносить предложения относительно нормативно-правовых изменений, направленных на улучшение налогового климата в агропромышленном комплексе Украины, а также будет нарабатывать положения проекта Налогового кодекса Украины в части налогообложения в аграрном секторе экономики.

Кроме того, ГНАУ будет обеспечивать стабильность и прогнозируемость налогового регулирования в АПК, в том числе, будет контролировать соблюдение порядка и сроков возмещения НДС экспортерам сельхозпродукции.

УАК, в свою очередь, обязалась сотрудничать с ГНАУ в части разработки законодательных и регуляторных изменений, направленных на улучшение эффективности налогового регулирования аграрного рынка. Кроме того, УАК будет информировать ГНАУ о проблемах, которые возникают у участников аграрного рынка в части налогового регулирования.

Меморандум подписан на срок работы ныне действующего руководства Государственной налоговой администрации и Украинской аграрной конфедерации.