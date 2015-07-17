Виновные в сбивании самолета MH17 не попадают под амнистию согласно Минским соглашениям - Сергеев

Об этом в эфире 5 канала в программе "Голос Америки" сообщил глава представительства Украины при ООН Юрий Сергеев.

Дипломата спросили, что Украина согласно минским соглашениями может обещать амнистию причастным к событиям на Донбассе, означает ли это, что возможно виновные в сбивании самолета получат амнистию в соответствии с Минскими договоренностями?

"Мы обязаны выполнить положения резолюции 2166, принятой Советом безопасности 21 июля прошлого года. В ней четко сказано, что Совет безопасности требует расследования и наказания виновных, и там есть отдельное положение о том, что виновные в этой трагедии MH17, это предложение внесла малазийская делегация, обязывает все страны и, в том числе и Украину, выполнить и привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим преступлением", - подчеркнул Сергеев.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент Петр Порошенко создал рабочую группу по введению международного механизма привлечения к ответственности лиц, виновных в сбивании самолета Boeing-777 Malaysia airlines.