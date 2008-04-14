В этом году День Киева продлится три недели

В этом году киевляне будут отмечать любимый праздник на протяжении трех недель – мероприятия, посвященные Дню столицы и Дню Киева будут продолжаться с 7 по 25 мая 2008 года. Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ.

«Нынешнее празднование Дня Киева и Дня столицы мы сделаем особенным. Киевляне и гости столицы будут наслаждаться яркими и интересными действами на протяжении трех недель. Начнется праздник фестивалем фестивалей «ГОГОЛЬ Fest 2008», который будет продолжаться с 7 до 25 мая 2008 года. Ну, а завершится традиционным концертом на Майдане Незалежности 25 мая в 19:00. Кто будет выступать на праздничной сцене, мы пока оставим в тайне, – это будет приятным сюрпризом для жителей и гостей города», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Он прибавил, что традиционно в день Киева посетителей Киевского зоологического парка будут бесплатно угощать мороженым, а пассажирский транспорт будет курсировать по городу до поздней ночи.

Пресс-служба КГГА приводит программу общегородских мероприятий, посвященных Дню столицы и Дню Киева.

Согласно программе, 7-25 мая будет проходить Фестиваль фестивалей «ГОГОЛЬ Fest 2008» (Культурно-художественный и музейный комплекс «Художественный арсенал»);

14 мая начнется І Киевский аукцион живописи (Киевская городская галерея искусств «Лавра»);

16-18 мая - VІ Международный конкурс-фестиваль детской журналистики «Пресс-весна на Днепровских склонах» (Киевский Дворец детей и юношества (ул. Ивана Мазепы, 13));

17 мая - Всеукраинский школьный чемпионат по футболу «DJUICE Гол 2008» на Майдане Незалежности, фестиваль КВН юных пожарников «Как тебя не сжечь, Киеве мой?» (эстрада возле Арки Дружбы народов);

21 мая - Торжественное мероприятие «От сердца к сердцу» (Колонный зал Киевской городской государственной администрации);

22 мая - презентация акции «Гордость столицы» (Киевская городская государственная администрация, ком. 512); открытие памятного знака выдающемуся художнику ХХ века Казимиру Малевичу (Зеленая зона ул. Володимиро-Лыбидской (между ул. Боженко и ул. Горького));

22-25 мая - Международный книжный «Форум издателей в г. Киеве» (Культурно-художественный и музейный комплекс «Художественный арсенал»);

23 мая - торжественная церемония вручения отличий Киевской городской государственной администрации и Художественной премии «Киев» (Колонный зал КГГА); гала концерт детско-юношеских художественных коллективов учебных заведений города Киева, победителей городских, всеукраинских и международных фестивалей, конкурсов, посвященных Дню столицы (Киевский Дворец детей и юношества);

24 мая - Киевский открытый фестиваль «воздушных змеев» (Музей народной архитектуры и быта (с. Пирогов)); Международный турнир по спортивному скалолазанию «Украинские вертикали» (эстрада возле Арки Дружбы народов); Международные соревнования по велоспорту на шоссе. Открытый чемпионат Украины, Всеукраинские соревнования (Площадь Независимости); Парусная регата (акватория реки Днепр); Городской фестиваль хорового искусства «Песня над Днепром» (Певчее поле Печерского ландшафтного парка); Общественно-художественная акция «Землячества Украины в родной столице» (эстрада возле Арки Дружбы народов и главная аллея Центрального парка культуры и отдыха, парк им. Т.Г.Шевченко).

24–25 мая - Киевский открытый чемпионат города по рыболовному спорту (акватория реки Днепр); Международный книжный «Форум издателей в г. Киеве». (ул. Крещатик); международные соревнования «Киевская регата - 2008» по академической гребле (Труханов остров, Матвеевский залив, водно-спортивная база «Зенит»); бесплатное угощение мороженым посетителей Киевского зоологического парка (Киевский зоологический парк); Кубок г. Киева по уличному баскетболу (ул. Крещатик).

24-26 мая - Международный городской турнир по волейболу среди ветеранов (Пуща-Водица, на базе Центрального военного санатория (ул. Гамарника, 54)).

25 мая - XVI Международный благотворительный легкоатлетический пробег «Под каштанами» (Майдан Незалежности); Международные соревнования по велоспорту на шоссе, Открытій чемпионат Украины, Всеукраинские соревнования (ул. Блакитного, 1); Киевский открытый турнир по кикбоксингу (эстрада возле Арки Дружбе народов); Киевский роллер-марафон (ул. Крещатик); «Киев-байк-шоу-2008» спортивно–развлекательное мероприятие ассоциации байкеров г. Киева и стран Европы (НСК «Олимпийский»); Конкурс для молодежи «Безопасность движения» (ул. Крещатик); Торжественная шоу-программа «Молодежь за красивую столицу» (ул. Крещатик); Городской конкурс среди выпускников 2008 года «Киевский вальс» (Певчее поле Печерского ландшафтного парка); Торжественный праздничный концерт по случаю Дня Киева – 2008 (Майдан Незалежности).