В Киеве расконсервировано строительство станции метро “Львівська брама”

Столичная власть расконсервировала строительство станции метрополитена “Львівська брама” - подземный долгострой начнет принимать пассажиров уже в 2012 году. Об этом сегодня заявил Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ во время посещения строительства станции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, он напомнил, что строительство “Львівської брами” началось еще в 1989 году и, согласно планам, должно было завершиться в 1996 г. Однако, из-за нехватки средств стройка стояла законсервированной.

Он добавил, что станция “Львівська брама” - важный, но сложный объект. Ее строительство будет стоить, приблизительно, 300 млн. грн.

Первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС сообщил, что решение расконсервировать станцию “Львівська брама” столичная власть приняла в прошлом году, когда формировалась Программа социально-экономического развития города.

«Эта станция достаточно важна, потому что она расположена в центральной части города... Запуск этой станции даст возможность обслуживать более 10 тыс. пассажиров в час. Это значительно улучшит транспортное соединение в Шевченковском районе, разгрузит наземный пассажирский транспорт в часы пик», - сказал Д.БАСС.

Он заметил, что уже выделены средства для финансирования разработки проекта, потому что раньше существовал лишь предварительный проект. По его словам, частично будет изменен проект реконструкции Львовской площади.

«Запланирована торгово-развлекательная часть, а также транспортная развязка. Мы будем пытаться решить транспортные проблемы максимально, а все выходы из станции сделать через торговый комплекс. Кстати, это один из первых объектов, к которому мы прибавили инвестиционную составляющую, что дало нам возможность привлечь дополнительное финансирование», - сказал первый заместитель председателя КГГА.