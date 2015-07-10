Минобороны перешло на электронные закупки

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, глава украинского государства отметил, что они происходят прямо сейчас.

"Каждый лот - это экономия сотен тысяч государственных гривен. Полностью поддерживаю данную инициативу волонтеров", - подчеркнул позитивные изменения президент.

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Также Порошенко требует внедрения электронных торгов и в других органах государственной власти.

В Министерстве обороны стартовали электронные торги. Они происходят прямо сейчас. Каждый лот - это экономия сотен тыся... Posted by Петр on 10 Июль 2015 г.

Напомним, 26 июня советник президента Юрий Бирюков заявлял, что все закупки Министерства обороны вещевого, медицинского, продовольственного и топливного обеспечения будут проводиться на открытых электронных торгах.