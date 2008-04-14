В Киеве будут дожди и грозы

Завтра почти по всей территории Украины пройдут сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра в Украине переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков; днем на Правобережье умеренные дожди, в Одесской области, местами в Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской сильные, в Черновицкой области местами очень сильные дожди, на остальной территории, кроме восточной части, небольшой дождь. Днем в Украине, кроме востока, кое-где грозы. Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, в Крыму отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15°, на востоке до 19°; в Крыму ночью 5-10°, днем 15-20° тепла; в Карпатах ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

16-17 апреля в Украине переменная облачность. Дожди, отдельные грозы, в восточных областях местами сильные дожди, 17 апреля в западной половине небольшие дожди (в южной части ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза). В южной части и восточных областях ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье, а 17 апреля и в южных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, на побережье морей 9-11°; днем 9-14°, в южной части местами 17-20°. В Карпатах дождь с мокрым снегом; температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

18- 19 апреля на территории Украины небольшие дожди, в западных, а 18 апреля и в северных областях умеренные дожди, только в южной части, а 19 апреля и в восточных областях без существенных осадков. Температура ночью 3-8° тепла; днем в западных и северных областях 10-15°, на остальной территории 13-18°, 19 апреля в южной части до 22° . В Карпатах дождь с мокрым снегом; температура ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве 15 апреля переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7°, днем 11-13°.

В столичной области также переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь, местами гроза. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7°, днем 10-15°.

16-17 апреля в Киевской области переменная облачность. Временами дождь (17 апреля небольшой), кое-где гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

18 апреля в столичном регионе умеренный дождь, 19 апреля местами небольшой дождь. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.