Кабмин утвердил порядок публичного сбора пожертвований для армии

Текст соответствующего постановления от 30 июня 2015 г. № 451 опубликован на Правительственном портале.

Отмечается, что "порядок определяет механизм осуществления публичного сбора благотворительных пожертвований в форме денежных средств или имущества среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием подвижной (мобильной) связи, средств массовой информации или через благотворительные организации для обеспечения боевой, мобилизационной готовности, боеспособности и функционирования Вооруженных Сил Украины".

Читайте такжеВ Киеве задержали волонтера, который присвоил 100 тысяч гривен, собранных для бойцов АТО"Публичный сбор благотворительных пожертвований может осуществляться: лицами, осуществляющими публичный сбор благотворительных пожертвований от имени благотворительной организации или в пользу благотворительной организации от собственного имени (через благотворительные организации); лицами, осуществляющими публичный сбор благотворительных пожертвований от имени или в интересах Минобороны; уполномоченными должностными лицами Минобороны с использованием средств массовой информации...

Минобороны обнародует в течение трех рабочих дней на собственном официальном веб-сайте информацию (или реестр) относительно договоров о благотворительной деятельности, заключенных с лицами, осуществляющими публичный сбор благотворительных пожертвований от имени или в интересах Минобороны", - говорится в документе.