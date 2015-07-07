Кабмин утвердил порядок публичного сбора пожертвований для армии
Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления публичного сбора благотворительных пожертвований для обеспечения боевой, мобилизационной готовности, боеспособности и функционирования Вооруженных сил Украины.
Текст соответствующего постановления от 30 июня 2015 г. № 451 опубликован на Правительственном портале.
Отмечается, что "порядок определяет механизм осуществления публичного сбора благотворительных пожертвований в форме денежных средств или имущества среди неопределенного круга лиц, в том числе с использованием подвижной (мобильной) связи, средств массовой информации или через благотворительные организации для обеспечения боевой, мобилизационной готовности, боеспособности и функционирования Вооруженных Сил Украины".
Читайте такжеВ Киеве задержали волонтера, который присвоил 100 тысяч гривен, собранных для бойцов АТО"Публичный сбор благотворительных пожертвований может осуществляться: лицами, осуществляющими публичный сбор благотворительных пожертвований от имени благотворительной организации или в пользу благотворительной организации от собственного имени (через благотворительные организации); лицами, осуществляющими публичный сбор благотворительных пожертвований от имени или в интересах Минобороны; уполномоченными должностными лицами Минобороны с использованием средств массовой информации...
Минобороны обнародует в течение трех рабочих дней на собственном официальном веб-сайте информацию (или реестр) относительно договоров о благотворительной деятельности, заключенных с лицами, осуществляющими публичный сбор благотворительных пожертвований от имени или в интересах Минобороны", - говорится в документе.