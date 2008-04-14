Мэр Донецка: ”черную зарплату” получают 10% работающих

В настоящее время в Донецке заработную плату в конвертах получают до 10% работающих, констатирует мэр города Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам мэра, всего в городе официально зарегистрировано 400 тысяч работающих, из них 30-40 тысяч - получают зарплату в конвертах. "30-40 тысяч - это те люди, которые являются сегодня заложниками самих себя в вопросах пенсионного обеспечения, в других вопросах социальной защиты", - пояснил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Проблемным вопросом мэр назвал также то, что многие работающие в городе получают заработную плату комбинированно, т. е. по ведомости – минимальную социальную и в конверте – доплату. "Такую заработную плату получают около 100 тысяч работающих. Это также вид комбинированной оплаты… То есть, работодатель пытается сгладить нарушения законодательства при оплате труда", - заключил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.