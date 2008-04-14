Мораторий на продажу земли следует продолжить, но...

05:12, 14 апреля 2008
Общество
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Нюансы объясняет глава профильного комитета

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Николай ПРИСЯЖНЮК убежден, что мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения нужно продолжить, но не на длительный срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в Житомире.

"Упомянутый мораторий нужно продолжить, но не на длительный срок. Еще не приняты почти 20 законов, которые устанавливали бы "правила игры" в этом вопросе, и, прежде всего, нужно инвентаризовать те земли, которые во время разделения на паи потеряли свое сельскохозяйственное назначение и перешли в категорию земель под застройку", - отметил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, нужно разработать и принять первоочередно законы о фонде земель государственной собственности и управления землями этой собственности, законе о государственном земельном кадастре, об основах исключения (выкупа) земель права частной собственности и приостановить действие некоторых статей Земельного кодекса, что дают право руководителям районной исполнительной власти единолично решать вопрос о переводе земли из одного назначения в другое.

Справка УНИАН. За 8 лет в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов о рынке земель, разработанных разными фракциями.

9 апреля после общественного обсуждения проектов закона "О рынке земель" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Александр БОНДАРЕНКО выразил мнение, что эти законопроекты вряд ли будут приняты ВР нынешнего созыва.

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