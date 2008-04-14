Тимошенко обещает решить проблемы с землей для церквей

Изменения к Земельному кодексу Украины, которые будут разработаны до рассмотрения этого законопроекта во втором чтении, позволят решить проблемы по предоставлению церквям и религиозным организациям земельных участков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в субботу во время встречи с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

“На наших предыдущих встречах вы, в первую очередь, ставили вопрос возможности получения земли, причем закрепление ее в собственности. Мы подали все необходимые изменения в Земельный кодекс, они прошли первое чтение, и сейчас мы поставили этот законопроект, как один из первоочередных, для рассмотрения во втором чтении, чтобы окончательно принять изменения в Земельный кодекс, которые решают все вопросы, связанные с землей”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.