Освобожденных в рамках обмена украинцев доставили на обсервацию – Резников

По словам вице-премьера, в месте обсервации им будет обеспечен медицинский уход, нормальное питание, одежда и контакт с родственниками через средства связи.

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что освобожденные в рамках сегодняшнего взаимного освобождения удерживаемых лиц украинцы доставлены в место для 14-дневной обсервации.

Об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина-24».

Читайте такжеНа въезде в Киев образовались гигантские пробки: всем измеряют температуру (фото, видео)

«У меня смешанные чувства. С одной стороны я очень доволен, что нам удалось вчерашний сдержанный оптимизм реализовать в факт обмена, и то, что 20 наших пленников вернулись в Украину. Сейчас они доставлены к месту обсервации, где им будет обеспечен и медицинский уход, и нормальное питание, и одежда, и контакт с родственниками через средства связи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 апреля в два этапа состоялось взаимное освобождение удерживаемых лиц на территории Донецкой и Луганской областей.

Украина освободила 20 своих граждан, удерживаемых в неволе на временно оккупированных территориях.

Среди освобожденных преимущественно гражданские, а также двое военных и один правоохранитель.