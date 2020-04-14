Первый в Украине суд в режиме онлайн состоялся в Днепре (видео)

Длилось заседание 15 минут и прошло без каких-либо проблем и технических збоев.

На подготовительном заседании в Днепропетровском окружном административном суде рассматривали иск местного предприятия к Киевской таможне.

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Провести заседание полностью удаленно - онлайн - предложил истец, чтобы не нарушать условий карантина. Всем участникам процесса достаточно было иметь гаджет с камерой и доступом в Интернет.

Длилось заседание 15 минут и прошло без каких-либо проблем. Поэтому в суде планируют и далее проводить такую практику.