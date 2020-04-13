В КГГА заявили о массовых хакерских атаках на свои сервисы
На услуги Киевской городской государственной администрации осуществляются массовые хакерские атаки.
Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА.
"На сервисы КГГА осуществляется массированная DDоS-атака. Около 90% попыток атаковать сеть успешно отражаются внутренней системой киберзащиты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов, однако система и внешние каналы связи работают со значительной нагрузкой, из-за чего возможны временные ограничения доступа к электронным сервисам или городским сайтам.
За первый час атаки зафиксировано около 1,5 млн оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов.
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За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов.
"Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было", - сообщил директор департамента Юрий Назаров.
В КГГА подчеркивают, что специалисты по кибербезопасности продолжают нейтрализовать DDоS-атаки и делают все от них зависящее для качественной работы е-сервисов, однако возможны временные ограничения в доступе к городским сайтам.