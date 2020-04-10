В то же время, в выходные будет увеличено количество правоохранительных патрулей, которые будут следить за соблюдением киевлянами ограничений.

В Киеве не будут вводить комендантский час, как в некоторых регионах Украины.

Как сообщила пресс-служба мэра столицы, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

«Киев не будет вводить комендантский час. Во-первых, это не в компетенции городской власти. Во-вторых, контроль за соблюдением ограничительных мер будет усилен тем, что правоохранители увеличат количество патрулей в городе в эти выходные, будут нести усиленную службу. Я также обращаюсь ко всем киевлянам соблюдать ограничения», - сказал Кличко.

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Он сообщил, что на сегодняшний день правоохранители уже составили 705 административных протоколов в отношении нарушителей ограничений и взыскали в бюджет более 130 тыс. грн.

«Поэтому еще раз подчеркиваю: если вы будете нарушать правила ограничений, вы будете за это платить. Извините, пожалуйста, те, кто не понял, будут наказаны штрафами», - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в трех областях Украины для сдерживания распространения коронавируса рассматривается возможность введения комендантского часа (Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской).