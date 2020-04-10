Опрос: Пасха и Рождество – самые популярные государственные праздники для украинцев

В то же время, День Конституции является наименее популярным праздником.

Пасха и Рождество являются самыми популярными государственными праздниками для украинцев.

Таковы переданные агентству УНИАН результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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По данным исследования, в целом украинцы относятся к праздникам с любовью и уважением, и только 2% опрошенных воспринимают официальные праздники как важные или любимые.

Самыми популярными официальными праздниками являются: Рождество Христово - 79%, Пасха - 77%, Новый год - 74%, Международный женский день - 40%, День победы - 33%, Троица - 31%, а также День независимости Украины - 19%.

Наименее популярными среди украинцев являются: День защитника Украины - 13%, День международной солидарности трудящихся - 11% и День Конституции - 7%.

По данным соцопроса, по сравнению с 2018 годом (в 2019 году вопрос не задавался) уменьшилось количество тех, кто считает любимыми праздниками: Пасху - с 82% до 77%, Рождество - с 81% до 79%, Новый год - с 79% до 74%, Международный женский день - с 45% до 40%, Троицу - с 35% до 31%.

В то же время выросло количество тех, кто считает любимыми: День Независимости Украины - с 16% до 19%, День защитника Украины - с 11% до 13%.

При этом женщины больше, чем мужчины уважают религиозные праздники и Международный женский день. Так, Рождество Христово любят и уважают 82% женщин и 74% мужчин, Международный женский день - 48% женщин и 31% мужчин, Пасху - 80% женщин и 74% мужчин, Троицу - 34% женщин и 28% мужчин.

Мужчины больше женщин уважают и любят Новый год - 76% мужчин против 73% женщин, День защитника Украины - 17% против 10%.

При этом Новый год - самый любимый праздник среди людей с полным средним, средним специальным и высшим образованием - примерно 75%, меньше всего - среди людей с начальным образованием - 66%. Рождество Христово примерно одинаково уважают и любят все образовательные группы (начальное образование - 83%, полное среднее - 80%, среднее специальное - 81%), меньше всего люди с высшим образованием (75%). Международный женский день меньше любят люди с начальным образованием (33%). Пасха - самый любимый праздник у людей с начальным образованием (84%) и наименее любимый среди людей с высшим образованием (71%). День Победы - самый любимый среди людей с полным средним образованием (38%) и почти одинаковое отношение в других возрастных категориях (30-32%). Троица - наиболее любимая среди людей с начальным образованием (39%) и наименее - среди людей с высшим образованием (25%). День Конституции и День Независимости Украины относительно более любимые праздники среди людей с высшим образованием (9% и 24% соответственно). День защитника Украины наименее любимый у людей с начальным образованием (8%).

*** Опрос проводился с 8 по 18 февраля 2020 года. Методом личного интервью опрошено 2038 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой ​​стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2,0% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.