Какие предприятия могут работать во время карантина: Кабмин расширил перечень
21:39, 08 апреля 2020Общество
388 0
Теперь могут работать объекты строительных работ; почтовой и курьерской деятельности; по сбору и заготовке отходов; учреждения торговли строительными материалами; химчистки.
Иллюстрация / REUTERS
Кабинет министров во время сегодняшнего заседания расширил перечень объектов, которым разрешено работать во время карантина.
Читайте такжеТранспорт на свежем воздухе: можно ли пользоваться велосипедом во время карантина
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, теперь могут работать объекты строительных работ; почтовой и курьерской деятельности; по сбору и заготовке отходов; учреждения торговли строительными материалами; химчистки.
фото t.me/Denys_Smyhal
Как сообщал УНИАН, правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter