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Какие предприятия могут работать во время карантина: Кабмин расширил перечень

21:39, 08 апреля 2020
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, теперь могут работать объекты строительных работ; почтовой и курьерской деятельности; по сбору и заготовке отходов; учреждения торговли строительными материалами; химчистки.

фото t.me/Denys_Smyhal

Как сообщал УНИАН, правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля.

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