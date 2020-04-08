Какие предприятия могут работать во время карантина: Кабмин расширил перечень

Теперь могут работать объекты строительных работ; почтовой и курьерской деятельности; по сбору и заготовке отходов; учреждения торговли строительными материалами; химчистки.

Кабинет министров во время сегодняшнего заседания расширил перечень объектов, которым разрешено работать во время карантина. Читайте такжеТранспорт на свежем воздухе: можно ли пользоваться велосипедом во время карантина Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, теперь могут работать объекты строительных работ; почтовой и курьерской деятельности; по сбору и заготовке отходов; учреждения торговли строительными материалами; химчистки. Как сообщал УНИАН, правительство продлило общенациональный карантин до 24 апреля.

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