СМИ: В Донецке боевики возрождают рабство, похищая людей

Об этом сообщает сайт города Донецка «62.ua».

«В последнее время отмечены участившиеся случаи похищения местных жителей Донецка и Макеевки с целью привлечения на работы в разрушенном ими же аэропорту Донецка для резки металла на лом».

Как сообщили родственники одного из похищенных боевиками мужчин, «в дальнейшем груды металлолома идут в сторону РФ теми железнодорожными составами, которые прибыли из РФ с военной техникой и боеприпасами на Донбасс». Один из похищенных, которого выкрали из дома по месту жительства в Макеевке, вернулся домой благодаря тому, что за него заплатили выкуп (2 тысячи долларов).

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По словам родных пленного, «десятки мужчин которые находятся в руках у боевиков подвергаются каждодневным избиениям и издевательствам, и их практически не кормят. Там они работают фактически на правах крепостных. А тех, кто умирает, закапывают не далеко от места работ в Донецком аэропорту».