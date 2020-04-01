Пограничники ожидают возвращения перед Пасхой до 200 тысяч украинцев (видео)

По данным пограничников, за минувшие сутки пересекло границу десять тысяч граждан.

16 марта в Украину вернулось по всем направлениям (авиасообщением, железнодорожным транспортом, автомобилем или пешком) 160 тысяч граждан.

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в эфире ТСН.

"Намерены вернуться на территорию Украины около 17 тысяч граждан. Накануне пасхальных праздников может вернуться около 200 тысяч граждан", - говорит пограничник.

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По его словам, за прошедшие сутки пересекло границу десять тысяч граждан. "К примеру, в летнее время или в сезон отпусков границу пересекают 250-300 тысяч человек в сутки. Сейчас произошло минимум пропускных операций", - подчеркнул Сергей Дейнеко.

Глава ГНСУ напомнил, что самым активным днем, когда на границе с Польшей образовались длинные очереди, было 27 марта. "Пересекли границу 22 тысячи человек, а обычный показатель был 3,8 тысячи в сутки", - рассказал руководитель ГНСУ.

Сейчас количество пропускных операций уменьшилось в несколько раз. Если в пиковые дни пограничники обслуживали через пешие пункты пропуска 450-500 человек в час, то сейчас - от 10 до 15 человек в час.

Дейнеко отметил, что его орган ведет учет граждан, которые возвращаются из-за границы. На протяжении последних трех суток были составлены административные протоколы на семь человек, которые нарушили правила самоизоляции.

Как сообщал УНИАН, по данным МИД, по состоянию на 30 марта с начала введения карантина в Украине в связи с распространением коронавирус в страну вернулись свыше 144 тысяч украинских граждан.