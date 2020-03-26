На Ривненщине 82-летняя портниха шьет маски и бесплатно их раздает (видео)

К полезному делу также присоединились еще две волонтерки в Дубне.

В Дубно Ривненской области 82-летняя портниха шьет защитные маски и бесплатно раздает, всем кто в них нуждается.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Лидия 30 лет проработала в ателье. Защитные маски она шьет на своей машинке, которой уже более полувека. Шьет неспешно и осторожно, ведь плохо видит. Раздает она их всем бесплатно.

Приобщиться к полезному делу в Дубне решили и другие волонтерки – Валентина и Ольга. Материалы портнихам приносят местные. Сейчас они шьют марлевые маски в 9 слоев, а еще со специальной вкладкой. За день успевают настрочить более 200 штук, раздают тем, кто нуждается, в основном пенсионерам.

На данный момент Валентина и Ольга приняли заказ на целую партию для военных, которые дислоцируются на Луганщине.

Не собирается останавливаться и 82-летняя Лидия.

Как сообщал УНИАН, в Украине, по последним данным МИНЗДРАВА, зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.