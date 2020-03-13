Иран отказался передавать Украине "черные ящики" сбитого Boeing из-за коронавируса

12 марта посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал в Twitter, что иранская сторона согласилась передать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ под Тегераном.

Иранские власти, что накануне заявляли о готовности передать «черные ящики» с борта сбитого украинского Boeing, передумали это делать из-за вспышки коронавируса в стране.

Об этом сообщает CBC со ссылкой на комментарий директора Канадского совета по безопасности транспорта Кэти Фокс.

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5 марта иранцы предупредили Канаду об отмене передачи на экспертизу «черных ящиков», поскольку «проблемы с коронавирусом в государствах» влияли на возможность чиновников Ирана выезжать за границы страны.

«Был план доставки рекордеров в Украину. Но это отложили из-за вспышки COVID-19 в Иране. Это влияет на их возможность путешествовать в это время», – сказала Фокс.

Напомним, 12 марта посол Украины в Канаде Андрей Шевченко написал в Twitter, что иранская сторона согласилась передать «черные ящики» Украине со сбитого самолета МАУ под Тегераном.

Справка УНИАН. В Иране 8 января разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. Погибли 176 человек.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Через три дня президент Ирана официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь виновных к ответственности.

3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

4 февраля страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ заявили, что требуют от Ирана немедленно передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не расшифровывать их данные без участия заинтересованных сторон.

4 марта тогда еще министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что МИД с СНБО активно работают над тем, чтобы Украина забрала бортовые самописцы, так называемые "черные ящики" со сбитого в Иране самолета МАУ.