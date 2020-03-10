В Днепре появилось граффити с портретом Тараса Шевченко (фото)

Рядом с портретом – отрывок из «крылатого выражения» поэта – «Кохайтеся чорнобриві».

В Днепре на Слобожанском проспекте появился портрет Тараса Шевченко прямо на заборе. Его создали днепровские активисты в честь 206-й годовщины со дня рождения Кобзаря.

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Рядом с портретом – отрывок из «крылатого выражения» поэта – «Кохайтеся чорнобриві».

Кроме этого, горожане записали душевные видео со стихотворениями Тараса Шевченко, передает Информатор.

"В честь 206 годовщины со дня рождения предводителя украинской нации Тараса Шевченко, который по праву считается символом несокрушимости украинского духа и стойкости, мы решили посвятить ему граффити, которое можно увидеть напротив бывшего Дома Торговли", - отметил один из авторов граффити Андрей Латюк.