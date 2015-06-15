На Львовщине сгорел старинный храм УГКЦ
09:27, 15 июня 2015Общество
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В селе Великое Поле Яворивского района Львовской области сгорел храм Украинской греко-католической церкви.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети / upc.lviv.ua
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В 17.35 14 июня в деревянном здании Украинской греко-католической церкви "Пресвятой Богородицы" (1781 года постройки) возник пожар, вследствие которого огнем уничтожена церковь», - говорится в сообщении.
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В 19.21 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.
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