На Львовщине сгорел старинный храм УГКЦ

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В 17.35 14 июня в деревянном здании Украинской греко-католической церкви "Пресвятой Богородицы" (1781 года постройки) возник пожар, вследствие которого огнем уничтожена церковь», - говорится в сообщении.

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В 19.21 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электросети.