Во Львове начался фестиваль ретро-автомобилей
19:46, 13 июня 2015Общество
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Во Львове начался ежегодный фестиваль ретро-автомобилей Leopolis Grand Prix-2015. В этом году мероприятие приурочено к 85-й годовщине первых кольцевых автогонок во Львове.
Во Львов на фестиваль съехались ценители ретро-автомобилей \ УНИАН
Все желающие могут посмотреть на ретро-авто до 14 июня.
Leopolis Grand Prix - это кольцевые автомобильные гонки, которые имели статус Гран При и проводились на уличной трассе Львова. Этап был частью международной серии Гран При, предшественника Формулы-1. Трасса была задумана 1927 - на два года раньше, чем в Монако, но первые соревнования прошли в 1930 году.
Тепер участники фестиваля воспроизводят это историческое событие, устраивая гонки на исторической трассе "Львовский треугольник" (улицы Витовского-Стрыйская-Гвардийская).
Перед фестивалем эти улицы временно перекрываются для другого транспорта.
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