Во Львове начался фестиваль ретро-автомобилей

Все желающие могут посмотреть на ретро-авто до 14 июня.

Leopolis Grand Prix - это кольцевые автомобильные гонки, которые имели статус Гран При и проводились на уличной трассе Львова. Этап был частью международной серии Гран При, предшественника Формулы-1. Трасса была задумана 1927 - на два года раньше, чем в Монако, но первые соревнования прошли в 1930 году.

Тепер участники фестиваля воспроизводят это историческое событие, устраивая гонки на исторической трассе "Львовский треугольник" (улицы Витовского-Стрыйская-Гвардийская).

Перед фестивалем эти улицы временно перекрываются для другого транспорта.