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В метро Киева появятся дефибрилляторы

10:34, 25 февраля 2020
Общество
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Первоначально планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца / фото УНИАН

Об этом сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

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Установка дефибрилляторов реализуется в рамках проектов общественного бюджета Киева.

«Первоначально планировалось оснастить 20 станций метро устройствами запуска сердца, однако, из-за важности проекта, сегодня их количество возросло до 52. Проект распоряжения находится на согласовании в структурных подразделениях КГГА. То есть, на всех 52 станциях будут установлены дефибрилляторы», – говорится в сообщении.

Напомним, с 1 апреля этого года Киев переходит на единый электронный билет для оплаты проезда, оборот действующих бумажных разовых талонов, которые сейчас используются в наземном общественном транспорте города, и жетонов метрополитена будет прекращено.

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