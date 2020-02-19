На сегодня в центре столицы запланировано несколько массовых акций.

Столичные правоохранители усилили меры безопасности в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции столицы.

"Для обеспечения мирного проведения запланированных акций и с целью недопущения нарушений общественного порядка полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что сегодня в центре города анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности под административными зданиями госорганов.

"Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - отмечают правоохранители.

Читайте такжеЦентр Киева сегодня усиленно охраняют (фото)

Организаторов и участников мероприятий призвали придерживаться норм действующего законодательства и не нарушать общественный порядок, а также оказывать содействие полицейским при выполнении ими служебных обязанностей.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в центре Киева состоялось шествие памяти по случаю 6-й годовщины массовых расстрелов участников Евромайдана.