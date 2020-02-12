Не отпускал на учебу: черниговский подросток через суд лишил отца родительских прав

Парень обратился к отцу за разрешением на выезд в Польшу, а тот отказал.

На Черниговщине подросток через суд лишил отца родительских прав, чтобы учиться за границей. Об этом сообщила пресс-служба Прилуцкого горрайонного суда.

Согласно информации, суд 10 февраля рассмотрел и удовлетворил исковые требования по гражданскому делу по иску 16-летнего подростка о лишении родительских прав своего отца.

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Истец обратился в суд с иском из-за того, что отец с момента рождения не проявлял интерес к сыну, к тому же, оспаривал отцовство в отношении него. Как отметил подросток: «отца в его жизни никогда не существовало. Все детские взлеты и падения, получение образования, самосознание как личности всегда проходили без отца, который безусловно в свое время был ему очень нужен».

Более того, когда юноша поступил в учебное заведение Республики Польши, позвонил отцу и просил предоставить ему разрешение на временный выезд за пределы страны, тот отказал и запретил в дальнейшем к нему звонить. Одной из причин такого отказа было нежелание в будущем платить алименты в период его обучения за рубежом.

Ответчик был против лишения его родительских прав.

Прилуцкий горрайонный суд пришел к выводу о доказанности сознательного и систематического уклонения от исполнения ответчиком родительских обязанностей в отношении несовершеннолетнего сына, поэтому удовлетворил иск юноши, как таковой, который соответствует «наилучшим интересам ребенка».

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 164 Семейного кодекса Украины, родители могут быть лишены родительских прав, если будет установлено, что они уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Ст. 165 Семейного кодекса Украины устанавливает право на обращение к суду с иском о лишении родительских прав ребенка, который достиг четырнадцати лет.

Как сообщал УНИАН, в Сумской области 14-летний парень, который живет с бабушкой, добился через суд алиментов от своих родителей.