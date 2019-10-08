На Сумщине 14-летний парень отсудил алименты у родителей

Подросток требовал взыскать алименты с матери и прекратить перечисление ей алиментов, уже взысканных в 2007 году решением суда с отца.

В Сумской области 14-летний парень, который живет с бабушкой, добился через суд алиментов от своих родителей.

Об этом сообщает портал Судебная власть Украины.

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Подросток, который живет в Тростянце, просил суд взыскать в свою пользу алименты с матери в минимальном размере определенном законом (50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста), а также просил прекратить перечисление алиментов, уже взысканных в 2007 году решением суда с отца, которые платились матери на содержание ребенка.

Рассмотрев дело, заслушав объяснения самого подростка, его матери, отца, бабушки, свидетелей, исследовав все представленные сторонами доказательства, 1 октября суд удовлетворил иск полностью.

Суд руководствовался положениями ст. 179 Семейного кодекса Украины, по которой алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка. Получатель алиментов имеет право распоряжаться ими исключительно по целевому назначению в интересах ребенка. Несовершеннолетний ребенок имеет право принимать участие в распоряжении этими алиментами, а также имеет право на самостоятельное получение алиментов и распоряжение ними соответственно Гражданскому кодексу Украины.

На момент рассмотрения дела парню исполнилось 15 лет, он закончил 9 классов школы, поступил в училище в Харькове, где и проживает сейчас в общежитии.

Как сообщал УНИАН, в одной из школ Каменского Днепропетровской области учительница младших классов устроила посреди урока разборки с третьеклассника.