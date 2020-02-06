Болит горло: возможные причины и эффективное лечение в домашних условиях

УНИАН сделал подборку самых распространенных причин появления боли в горле, а также перечень полезных советов, как их облегчить и вылечить.

Причин появления боли в горле может быть множество. От незначительных до серьезных, таких как инфекционно-воспалительные заболевания и неинфекционные патологии.

Наилучшей рекомендацией при данном симптоме, конечно же, будет не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к специалисту. Особенно, если боли резкие и со временем лишь усугубляются.

Но, чтобы помочь вам понять, о каких именно проблемах в организме могут сигнализировать боли в горле, и как их можно существенно облегчить до похода к врачу, мы собрали подборку самых распространенных причин их появления и полезных советов по «укрощению» болей.

Причины появления боли в горле

На первом месте в списке самых распространенных причин – вирусы. Боли в горле могут быть симптомом следующих болезней:

- вирусный фарингит (боль в горле, сухой кашель, увеличение лимфоузлов, температура);

- энтеровирусная инфекция (боль в горле, сыпь, повышение температуры, рвоты);

- инфекционный мононуклеоз (боль в горле, слабость, боль в мышцах и суставах, боль при глотании, увеличение лимфоузлов и миндалин);

- аденовирусная инфекция (боль при глотании, першит в горле, повышенная температура, заложенный нос, отеки миндалин и век).

На втором месте – бактериальные инфекции, которые могут вызвать:

- стрептококковый фарингит (боль в горле, лихорадка с острым началом, покраснение глотки, увеличение миндалин, желтый налет с прожилками крови на слизистой миндалин);

- тонзиллит (боль и першение в горле, повышение температуры тела, резкая боль при глотании, сухость в горле, может возникнуть кашель в виде приступов, боль в голове, болевые ощущения в мышцах, увеличение лимфатических узлов).

Также боль в горле может быть вызвана грибком, аллергическим ринитом, курением, сухим воздухом в комнате, опухолью, напряжением мышц и изменениями в позвоночнике или в мышцах шеи.

Лечение боли в горле

В том случае, когда боли в горле не сопровождаются действительно угрожающими жизни другими симптомами, при грамотном подходе их можно вылечить в домашних условиях.

Конечно, не существует чудодейственной таблетки, которая по волшебству может от них избавить. Но вот проверенных методов имеется предостаточно. В их числе:

- регулярные полоскания (можно использовать как аптечные препараты, так и разбавить чайную ложку настойки календулы);

- использование антисептиков в виде спреев для горла;

- физиотерапевтические методы лечения горла (ультрафиолетовое облучение, которое способно убивать болезнетворные микроорганизмы);

- леденцы и таблетки для рассасывания, содержащие белковые ферменты, которые повреждают оболочки вирусов и бактерий;

- обильное питье (в том числе горячие напитки с добавлением лимона, меда и имбиря);

- увлажнение воздуха (влажный воздух может помочь облегчить боль в горле, а также справиться с пересыханием слизистых);

- теплый компресс (если горло будет в тепле, это поможет успокоить нежные лимфатические узлы);

- отказ от курения (химические вещества из дыма раздражают клетки горла; пассивное курение также может вызвать боль в горле, поэтому следует избегать нахождения рядом с теми, кто курит);

- отдых (крепкий сон играет важную роль в процессе восстановления).