В Днепре из-за гриппа дезинфицируют общественный транспорт, водителям рекомендуется работать в масках

Салоны общественного транспорта обрабатываются антисептиками и средствами обеззараживания.

В Днепре из-за гриппа и ОРВИ с 5 февраля усилены меры по дезинфекции салонов общественного транспорта, водителям рекомендуется работать в масках.

Об этом в Facebook сообщил специалист сектора контроля и мониторинга договорных обязательств Департамента транспорта Днепропетровского городского совета Иван Васючков.

«Обработка антисептиками и средствами обеззараживания - залог здоровья не только пассажиров, но и обслуживающего персонала. Для обработки используются только разрешенные средства. Также всему водительскому составу при работе на маршруте рекомендуется пользоваться санитарными масками и менять их каждые три часа», - написал Васючков.

По его словам, этими вопросами до момента ликвидации занималась санитарно-эпидемиологическая служба.

«Но мы не имеем права ставить под угрозу здоровье горожан в ожидании, когда исправят эту ошибку», - отметил Васючков.

Как сообщал УНИАН, 31 января в Днепропетровской ОГА заявили, что заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог.

С 6 февраля в школах Днепра вводится карантин.