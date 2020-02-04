Журналисты узнали, как квартирные аферисты обманывают людей в Киеве (видео)

18-летний Гавриил нашел квартиру для аренды на OLX, но его обманули мошенники.

Журналисты узнали, как квартирные аферисты обманывают людей в Киеве.

Расследование провели журналисты программы «Гроші».

18-летний Гавриил нашел квартиру для аренды на OLX.

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«Я приехал. Мне дали документы. Поскольку я не имею юридического образования, я понял не все», - рассказывает парень.

«Риелторы сказали, что я должен заплатить за квартиру у них в офисе. Но я спросил, могу ли я получить копию этих документов. Они сказали, что я получу оригинал этих документов. На что я согласился», - рассказал он, заплатив 4700 гривень за первый месяц аренды и подписав «договор» якобы об аренде.

Но когда парень пришел смотреть квартиру, риелтор сказала, что хозяйка квартиры якобы передумала ее сдавать. Деньги риелторы также отказались отдавать.

Оказалось, что парень заплатил 4700 гривень только за информацию о квартире. В самом «договоре» об аренде квартиры речь даже не шла.