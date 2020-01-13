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На Полтавщине в шахте отстойника нашли мертвого младенца

11:40, 13 января 2020
Общество
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Тело новорожденного мальчика нашли в отстойнике / Фото: Нацполиция

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Новорожденного ребенка изъяли из шахты бетонного отстойника, расположенного вблизи свинокомплекса.

Для проведения максимального комплекса оперативно-следственных действий, сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) Уголовного кодекса Украины.

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