На Полтавщине в шахте отстойника нашли мертвого младенца

Полиция выясняет обстоятельства.

На Полтавщине тело мальчика без признаков жизни обнаружили 12 января, около 19 часов, в селе Оболонь.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Новорожденного ребенка изъяли из шахты бетонного отстойника, расположенного вблизи свинокомплекса.

Для проведения максимального комплекса оперативно-следственных действий, сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) Уголовного кодекса Украины.