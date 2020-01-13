На Полтавщине в шахте отстойника нашли мертвого младенца
11:40, 13 января 2020Общество
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Полиция выясняет обстоятельства.
Тело новорожденного мальчика нашли в отстойнике / Фото: Нацполиция
На Полтавщине тело мальчика без признаков жизни обнаружили 12 января, около 19 часов, в селе Оболонь.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.
Новорожденного ребенка изъяли из шахты бетонного отстойника, расположенного вблизи свинокомплекса.
Для проведения максимального комплекса оперативно-следственных действий, сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов) Уголовного кодекса Украины.
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