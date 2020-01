Календарь событий: Крещение, феномен Старого Нового года, истории "сухого закона" и "The Beatles", Часы Судного дня и робот для виртуального секса

13 января

Неделя начинается с Дня Мелании или Щедрого Вечера, который отмечается по христианскому календарю. По традиции, в семьях готовят праздничный ужин, который и называется Щедрым.

Есть 13 января и важные исторические события. Так, в 1840 году на пути из Нью-Йорка в Стонингтон потерпел катастрофу колесный пароход «Лексингтон». В результате возникшего на борту судна пожара погибли 140 человек.

В 1915 году произошло землетрясение близ итальянского Авеццано. Погибли 30 тысяч человек.

В 1957 году компания Wham-O начала выпуск фрисби – летающих дисков.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе, в соцсетях, - День случайных попутчиков и День общественного радиовещания.

Именины у Мелании, Михаила и Петра.

14 января

Во вторник - Старый Новый год, или Новый год по юлианскому календарю. Традиционно отмечается в странах, церкви которых празднуют Рождество по юлианскому календарю - 7 января. Старый Новый год - исторический феномен, который получился в результате смены летоисчисления. Для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста. Интересно, что разница между Юлианским и Григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем, на один день. С 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.

14 января 1506 года в Риме была найдена и перевезена в Ватиканский музей скульптура «Лаокоон и его сыновья». Шедевр относится примерно к 1 веку до нашей эры. По свидетельству Плиния, Лаокоон находился в доме императора Тита. Это произведение трех родосских скульпторов — Агесандра, Полидора и Афинодора. Сюжет Лаокоона взят из сказаний о Троянской войне и очень впечатляюще изложен в «Энеиде» римского поэта Вергилия. Троянский жрец Лаокоон подвергся страшному наказанию богов, покровительствовавших грекам, за то, что убеждал своих сограждан не доверять грекам и не вносить в город оставленного ими деревянного коня. За это боги наслали на него громадных змей, задушивших сыновей Лаокоона и его самого. Скульптура изображает отчаянные и явно напрасные усилия героя высвободиться из тисков чудовищ. Великий немецкий просветитель Лессинг в середине 18 века посвятил Лаокоону специальное исследование. Он обратил внимание на то, что скульпторы, даже передавая сильнейшую боль, сумели подчинить статую требованиям красоты. В настоящее время истинным античным шедевром можно полюбоваться в Ватиканском музее.

В 1972 году взошла на трон королева Дании Маргрете II.

В 2005 году космический зонд «Гюйгенс» совершил посадку на Титан.

В 2010 году Часы судного дня были переведены на одну минуту назад. Часы судного дня – это проект, начатый американским изданием Bulletin of the Atomic Scientists. Он показывает, насколько человечество близко к глобальной катастрофе. Примечательно, что изначально под последней было принято понимать ядерную войну, однако впоследствии концепцию расширили и добавили в перечень гипотетические причины конца света - экологические и технологические. Отсчет Часы начали в 1947 году. Именно тогда они впервые появились на обложке журнала Bulletin of the Atomic Scientists («Бюллетень ученых-атомщиков»). На момент своего появления – в 1947 году – часы показывали 23:53. Геополитическая ситуация на то время характеризовалась значительным напряжением. Холодная война только началась, и отношения между США и СССР становились все более сложными. Со временем Часы судного дня переводили вперед и назад 23 раза. 24 января 2019 года журнал Bulletin of the Atomic Scientists решил не переводить стрелки Часов судного дня. Сейчас они замерли на угрожающей отметке 23:58 – за две минуты до полуночи. В прошлом это время было на часах лишь однажды - в 1953 году, когда СССР и США активно работали над термоядерным оружием.

Неофициальные праздники - День народного целителя и День белоснежных птиц.

Именины у Василия, Михаила и Николая.

15 января

В среду нет официальных международных праздников, но есть памятные даты. Так, 15 января 1759 года был открыт для публики Британский музей.

В 1826 году вышел первый выпуск французской газеты «Le Figaro».

В 1892 году были впервые опубликованы, причем в школьной газете, правила баскетбола. Это сделал Джеймс Нейсмит - канадско-американский тренер и новатор, создатель баскетбола. Нейсмит работал преподавателем физического воспитания в Спрингфилдской международной тренировочной школе в США. В поисках увеличения физических нагрузок для студентов в зимнее время он и придумал эту игру с мячом в зале.

В 1919 году Бостон затопило патокой. В районе Норт-энд взорвался гигантский резервуар с мелассой, и волна сахаросодержащей жидкости пронеслась по улицам города со скоростью около 60 км/ч. Жертвой затопления стал 21 человек, еще 150 попали в больницы. Катастрофа произошла на алкогольном заводе компании Purity Distilling Company во время постепенной реализации «сухого закона». Ферментированная меласса в то время широко использовалась для получения этанола. Накануне введения полного запрета на производство алкоголя владельцы стремились изготовить и реализовать как можно большее количество продукции. День выдался знойным. Видимо, из-за усталости металла в переполненном резервуаре с 8700 м³ патоки (диаметром 27 м, высотой 15 м) разошлись соединенные заклепками стальные листы. Очевидцы слышали громкие хлопки, напоминающие пулеметные очереди. Земля дрогнула, как будто прошел поезд. На улицы города хлынула волна патоки высотой от 2,5 до 4,5 м. Давление патоки было настолько велико, что сдвинуло с путей грузовой состав. Близлежащие здания были затоплены на метровую высоту, некоторые из них обрушились. Люди, лошади гибли от удушья, будучи неспособными выбраться из вязкого вещества. Спасательная операция продолжалась четыре дня. В зоне катастрофы был развернут передвижной госпиталь «Красного креста». Для ликвидации последствий в Бостон вошло подразделение ВМС США. Извлеченные из патоки тела опознать было практически невозможно. На очищение улиц ушло 87 тысяч человеко-часов. Долгое время местные жители страдали от удушья и кашля. Местные жители подали иск на владельцев резервуара. Хотя последние винили в организации взрыва анархистов, пострадавшие все же добились выплат общей суммой 600 тысяч долларов (примерно 8,5 миллиона долларов по курсу 2015 года). Резервуар восстанавливать не стали, сегодня на его месте находится бейсбольная площадка. По словам бостонцев, даже сейчас в знойные дни от старых домов исходит запах карамели.

В 1943 году было завершено строительство здания Пентагона. Пентагон (от греч. pentagonon – пятиугольник) – название здания Министерства обороны США, которое имеет форму правильного пятиугольника, находится в штате Виргиния недалеко от Вашингтона. Оно считается крупнейшим административным зданием в мире и самым защищенным объектом в США. Военный министр США Генри Л.Стимсон в мае 1941 года обратился к президенту Франклину Рузвельту с просьбой выделить дополнительные территории для своего ведомства в виду надвигающейся на мир Второй мировой воны. В результате было принято решение о постройке нового здания в Арлингтоне, штат Вирджиния, которое должно было стать «широким, но не высоким», а в условиях войны – еще и с минимальным использованием стальных конструкций. Создание проекта нового здания было поручено архитектору Джорджу Бергстрому (1876-1955). Строительство, начавшееся 11 сентября 1941 года, велось активными темпами и еще более ускорилось после атаки японцев на Перл-Харбор в декабре 1941 года. 15 января 1943 года строительство Пентагона, в котором разместилось Министерство обороны США, было закончено. Удивительно, но самое крупное здание 20 века было возведено всего за 16 месяцев из песка и железобетона, став одним из самых инновационных и уникальных сооружений. Простота постройки в условиях войны имела принципиальное значение. В общей сложности, эта стройка обошлась Америке более чем в 83 млн долларов. Пентагон и сегодня является самым большим в мире по занимаемой площади административным зданием (604 000 кв. м), охватывающим 29 акров земли (116 000 кв. м), кроме того, 21 000 кв. м занимает внутренний двор. Здание состоит из пяти колец, каждое из которых имеет пять внешних граней и пять этажей. Все пять сторон здания равны, длина каждой из них – 281 м. Помимо пяти надземных есть и два подземных этажа. Несмотря на внушительные размеры постройки, попасть из одной части здания в другую легко – для этого понадобится всего несколько минут, поскольку весь комплекс пересекают многочисленные коридоры, протяженность которых составляет почти 30 км. Всего в здании работает около 26 тысяч сотрудников – это военные и гражданские лица. Пентагон – практически маленький город. Во внутреннем дворике расположен продуктовый магазин и прекрасный парк. В здании также находится множество кафе, ресторанов, банков, магазинов, офисов и прочих организаций, расположенных здесь для обслуживания работников министерства. В начале 1990-х годов в здании была проведена модернизация – усовершенствованы системы вентиляции, отопления и энергоснабжения, установлены новые компьютерные серверы, улучшена система безопасности. Здесь расположены департамент Армии, Военно-морской департамент, департамент Военно-воздушных сил, Ведомство министра обороны, объединенный комитет начальников штабов и другие ведомства. Были в истории Пентагона и теракты. Например, в середине 1990-х годов бомбы сюда приходили вместе с посылками. Одна из них разрушила отдел доставки, в результате чего вся система доставки почты была модернизирована. Но самая «разрушительная» произошла 11 сентября 2001 года, когда захваченный террористами пассажирский авиалайнер Боинг 757-200 врезался в левое наружное крыло здания, возник сильнейший пожар, погибли люди. Реставрация здания продлилась более года. В восстановленном крыле был создан мемориал в память погибших сотрудников Министерства обороны и пассажиров самолета. В последнее время, в связи с растущим числом кибер-атак и террористических угроз, безопасности Пентагона уделяется все большее внимание. Но, не смотря на всю секретность, в Пентагоне проводятся экскурсии для широкой публики. Ежегодно его посещает порядка 100 000 человек.

В 1993 в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы «Санта-Барбара».

15 января 2001 года - День рождения Википедии, универсальной энциклопедии во всемирной сети Интернет. По объему сведений и тематическому охвату Википедия считается самой полной энциклопедией из когда-либо созданных в истории человечества. Прародителем Википедии принято считать Nupedia - проект энциклопедии на английском языке, реализующий принципы свободы информации. Статьи для нее писали ученые и люди из академической среды, а основателями были Ларри Сэнгер и Джимми Уэйлс. Чтобы ускорить пополнение энциклопедии, 15 января 2001 года Уэйлс и Сэнгер открыли сайт «Википедия». С тех пор принимать участие в редактировании энциклопедии мог любой пользователь Всемирной сети. Википедия получила свое название от используемой для ее реализации технологии «вики». В переводе с гавайского языка вики означает «быстро». В мае 2001 года были запущены языковые разделы Википедии. Сейчас их насчитывается более 260. Википедия входит в десятку самых посещаемых интернет-ресурсов мира.

В 2009 году экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон.

Неофициальные праздники - День поиска пропавшего эха и День музейного селфи.

Именины у Сергея, Феогена, Ульяны, Иты и Павла.

16 января

В четверг - Всемирный день «The Beatles». Он отмечается с 2001 года по решению ЮНЕСКО. Дата неслучайная: 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» - Ринго Старр. Позже 16 января случилось еще одно знаменательное событие в истории «The Beatles»: в этот день в 1964 году журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

В привычном составе «The Beatles» отработали восемь лет. За это время они официально выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом. Начав с подражания классикам американского рок-н-ролла (большое влияние на четверку оказало, например, творчество Элвиса Пресли), «The Beatles» пришли к собственному стилю. Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». С этого момента на планете началось истинное сумасшествие, получившее название «битломания». Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Кроме того, «битлы» впервые использовали новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов. В настоящее время «The Beatles» занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала «Rolling Stone».

Еще 16 января – Международный день ледовара – профессиональный праздник всех тех, кто работает на больших ледовых аренах и малых катках. Дата выбрана не случайно – именно 16 января в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, который изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках (до изобретения это делалось вручную). Очень часто специальность ледовара осваивают бывшие спортсмены, которые на собственном опыте знают, «что такое хорошо и что такое плохо». Часто переквалифицируются инженеры и строители. Процесс «варки льда» очень кропотливый, занимает около семи дней. Сначала температура бетонной плиты в основании арены снижается с комнатной до нулевой, постепенно переходя в минус. Все это происходит в течение нескольких дней. После помывки и чистки бетона начинается заливка шлангом. Когда набирается массив толщиной 1,5–2 сантиметра, начинается окрашивание льда. Для тренировок фигуристов лед должен быть сероватого цвета. Поэтому сначала кладется белая краска, потом – серая. После покраски снова заливается вода, затем следует отжиг: поднимается температура плиты, выезжает специальный комбайн и как бы продавливает лед, чтобы из пор вышли воздух и соль, убирает «шлаки». После этого наносится последний слой льда. В целом технология подготовки льда на аренах для фигурного катания и хоккея практически идентична. Однако лед у хоккеистов должен быть несколько жестче, а толщина – такая же.

В 27 году до н. э. 1-й консул Римской империи Октавиан Август стал первым Римским императором.

В 1909 году экспедиция Эрнеста Шеклтона – ирландского исследователя Антарктики, участника четырех антарктических экспедиций, тремя из которых командовал, открыла южный магнитный полюс Земли.

16 января 1920 года была принята 18-я поправка в Конституцию США. Ею был введен в силу «сухой закон», лишивший лицензий на бизнес виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным. Против ратификации «сухого закона» выступили штаты Коннектикут, Иллинойс, Род-Айленд и Висконс. Именно оттуда в другие штаты шла контрабанда алкоголя. На борьбу с нарушителями было потрачено более 12 миллионов долларов. Отменен «сухой закон» был 5 декабря 1933 года, после принятия Конгрессом США 21-й поправки. При этом допускались ограничения на оборот алкоголя на уровне штатов. В целом, антиалкогольное движение ширилось в США с конца 19 века. Была даже создана партия «сухого закона» в 1869 году, но она так и не смогла преодолеть двухпроцентного рубежа в избирательных кампаниях. Особенно против «спаивания нации» выступали женские объединения и церковь. В 1893 году образовалась Лига «противников салунов». Пьянство, азартные игры и проституция стали обычным делом в салунах. Для получения прибыли содержатели не гнушались завлечением в злачные места подростков, что было не только аморально, но и противозаконно. В 1905 году «сухой закон» действовал в Канзасе, Мэне, Небраске и Северной Дакоте, к 1912 году он охватил уже девять штатов, к 1916 году - 26 штатов. После вступления США в Первую мировую войну правительство стремилось сберегать запасы зерна, и сторонники «сухого закона» добились общенационального запрета на производство спиртных напитков. В 1917 году Конгресс США принял и направил на утверждение штатов проект Восемнадцатой поправки к Конституции о введении «сухого закона». В сентябре 1917 года в стране было прекращено производство виски, а в мае 1919 года та же участь постигла производство пива. С 1 июля 1919 года на территории США была полностью запрещена продажа спиртных напитков. 16 января 1920 года была принята 18-я поправка к Конституции США.

В 1965 году произошла крупнейшая авиакатастрофа в истории Канзаса. Полностью заправленный воздушный танкер Boeing KC-135 Stratotanker после взлета упал на жилые дома. Погибли 30 человек.

В 2002 году Совет Безопасности ООН единогласно проголосовал за наложение санкций на экстремистскую организацию Аль-Каида и движение Талибан, правившее в Афганистане.

В 2003 году состоялся старт шаттла «Колумбия», потерпевшего крушение при возвращении на Землю 1 февраля. Все семеро астронавтов погибли.

Неофициальные праздники - Международный день горячей и острой пищи и День великих сумочных раскопок.

Именины у Малахии, Ирины и Василия.

17 января

В пятницу - День детских изобретений, или День детей-изобретателей. Датой Дня выбран день рождения одного из выдающихся американцев - государственного деятеля, дипломата, ученого, изобретателя, журналиста Бенджамина Франклина (1706-1790). Свое первое изобретение - пару ласт для плавания, которые надевались на руки, - Франклин изобрел в возрасте 12 лет. В дальнейшем он продолжил научные исследования и, проведя множество экспериментов, внес неоценимый вклад в мировую науку. Франклин ввел обозначение электрически заряженных состояний «+» и «−», привел доказательство электрической природы молнии, в 1752 году предложил проект молниеотвода, впервые применил электрическую искру для взрыва пороха, получил патент на конструкцию кресла-качалки, в 1784 году изобрел бифокальные очки. И это только небольшая часть изобретательского наследия ученого. Что же касается детей-изобретателей, то, к примеру, юный соотечественник Франклина, 13-летний Бенни Бенсон в 1926 году отправил свой эскиз на конкурс Государственного флага Аляски. Синий цвет, символизирующий небо и официальный цветок штата - незабудку, изображение созвездия Большой Медведицы и Полярной звезды привели мальчика к победе. И сейчас флаг Аляски выглядит очень стильно. Нельзя не вспомнить о батуте. В 1930 году его придумал, наблюдая за соревнованиями воздушных гимнастов, 16-летний Джордж Ниссен. В принципе, перечислять детские изобретения можно бесконечно, это и перчатки без пальцев, и бумажный пакет с квадратным дном, и калькулятор, и многое, многое другое. И все потому, что изобретать - это естественное состояние всех детей.

17 января 1377 года резиденцией главы католической церкви Папы Римского стал Ватикан. Священнослужитель, которого избрали Папой, остается на этой должности до своей смерти или до добровольного отречения. По традиции, на восемнадцатый день происходит избрание нового Папы конклавом кардиналов. Имена пап заносятся в официальный реестр. С 1309 года центром Римской католической церкви был Латеранский дворец в Авиньоне. Французские короли оказывали влияние на предстоятелей. Этот период называют «авиньонским пленением пап». Ситуация изменилась 17 января 1377 года, когда 13 кардиналов торжественно сопроводили Папу Римского Григория XI в Ватикан, самое маленькое государство площадью всего 44 га. «Государство в государстве» находится в Риме на холме Манте-Ватикано, имеет свой флаг, гимн и правительство, Академию наук, собственную газету и радиостанцию. В подданных – около тысячи католических священников. В античности территория Ватикана была не заселена, так как в Древнем Риме это место считалось святым. Над зданиями Ватикана работали великие архитекторы, скульпторы, художники. Например, в строительстве Собора Святого Петра, который может вместить 10000 человек, участвовал Микеланджело.

В 1462 году португальским мореплавателем Диогу Афонсу был открыт остров Санту-Антан (Кабо-Верде) в Атлантическом океане.

В 1605 году впервые был опубликован роман Сервантеса «Дон Кихот».

В 1773 году британский корабль Resolution под командованием английского мореплавателя и путешественника Джеймса Кука стал первым судном, пересекшим Южный полярный круг. Кук избороздил весь Тихий океан, побывал в Австралии, Новой Зеландии и на многих южных островах, ставших позже английскими колониями. Кук совершил три знаменитые экспедиции.

В 1805 году в Харькове был открыт первый в Восточной Украине университет.

В 1861 году был запатентован туалетный бачок.

В 1919 году польский легендарный пианист и композитор Игнаций Ян Падеревский стал премьер-министром Польши. На этой должности Падеревский пробыл менее года, однако успел поучаствовать в Парижской мирной конференции. Уже в декабре 1919 года он подал в отставку и вернулся к концертам, которые давал преимущественно в США. Но уйдя из активной политики, Падеревский оставался истинным патриотом Польши. В 1940 году он вошел в состав Польского народного совета, находящегося в Лондоне, и возродил свой Фонд, а чтобы обеспечить его деньгами, вел активную концертную деятельность. Во время одного концертного турне он сильно простудился, заболел воспалением легких и умер 29 июня 1941 года в Нью-Йорке.

В 1966 году американский стратегический бомбардировщик B-52 столкнулся над Испанией с самолетом-заправщиком. В результате катастрофы семь человек погибли, одна из термоядерных бомб, находившихся на борту B-52, упала в Средиземное море и была найдена лишь через три месяца. Это была самая дорогая спасательная операция на море в ХХ веке - расходы составили 84 миллиона долларов.

В 1995 году более 6400 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в японском городе Кобе.

Неофициальные праздники - День творчества и вдохновения, Международный день фетиша и День канатной дороги.

Именины у Афанасия, Фаддея, Дениса, Филиппа, Александра, Прохора, Николая, Тимофея, Павла и Карла.

18 января

В субботу - Крещенский сочельник. Это - вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Слово «крещаю», «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду». Иоанново Крещение было, по сути, очистительным омовением. Христианское же крещение понимается как взятие на себя креста. Слово «навечерие» означает преддверие церковного торжества, а второе название — сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить сочиво - пшеничный взвар с медом и изюмом. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение.

В 1778 году в этот день английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевы острова.

В 1901 году открылось первое кабаре в Берлине. Кабаре - небольшое развлекательное заведение с художественно-развлекательной программой - имеет французские корни, впервые возникло в 1881 году в Париже. В 1889 году там же было открыто знаменитое кабаре «Мулен Руж», ставшее классикой жанра. Берлинское кабаре «Uberbrettl» основал Эрнст фон Вольцоген.

В 1934 году английскую полицию снабдили карманными радиоприемниками, по которым передавались данные о совершенных преступлениях.

18 января 1964 года американские врачи призвали конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья. С тех пор прошло более полувека, но надпись о вреде курения не очень-то останавливает курильщиков. Кстати, первым из европейцев об обычае табакокурения узнал Колумб, увидев это в индейском селении в своей экспедиции. Участник экспедиции, монах Панэ, привез табачные семена в Европу в конце 15 века и стал выращивать это растение сначала как декоративное, а потом и для курения. Довольно быстро курение стало модным явлением, и в конце 16 – начале 17 веков оно распространилось из Европы на другие материки. В Средней Азии и странах Востока табак закладывали под язык или за щеку, из высушенных листьев готовили нюхательный порошок.

По данным ВОЗ, за весь 20-й век табакокурение явилось причиной смерти 100 миллионов человек по всему миру, в 21-м веке эта цифра может возрасти до миллиарда. Постоянное курение сигарет, как и другие способы курения табака, вызывает сильную зависимость и оказывает устойчивое негативное воздействие на здоровье. Страдает также здоровье некурящих людей, которые находятся рядом с курильщиком и часто подвергаются действию табачного дыма.

В 1996 году на носителях нового типа, DVD-дисках, вышло первое программное обеспечение.

В 1997 году норвежец Берг Усланд закончил свой одиночный переход через Антарктиду, который стартовал 15 ноября 1996 года.

Неофициальные праздники - День праздничного ожидания и День зажигания маяка.

Именины у Аполлинарии, Григория, Татьяны и Евгении.

19 января

19 января православные христиане празднуют Крещение Господне.

Еще в воскресенье - Всемирный день снега, другое его название - Международный день зимних видов спорта. Он отмечается с 2012 года по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Ежегодно в третье воскресенье января, по инициативе ООН, в мире отмечается Всемирный день религии. Свою историю праздник ведет с 1950 года, когда национальный орган управления Веры Бахаи в США учредил его с целью провозглашения единой сущности всех мировых религий и демонстрации того, что религия – это, прежде всего, сила для объединения мира, а не раздора.

В 1649 году в этот день в Квебеке состоялась первая в Канаде казнь. Была казнена 16-летняя девочка, обвиненная в воровстве.

В 1825 году американский предприниматель Эзра Даггетт запатентовал консервную банку для хранения в ней пищевых продуктов.

В 1903 году было объявлено о проведении первой велогонки «Тур де Франс».

В 1906 году стартовал выход в свет первого украинского сатирического журнала «Шершень».

В 1907 году в журнале «Варьете» появились первые рецензии на кинофильмы.

В 1915 году Джордж Клод получил патент на рекламное объявление, оформленное неоновыми лампами.

В 1938 году американская фирма «General Motors» первой в мире начала серийное производство дизельных двигателей.

В 1939 году в США Эрнест Хаузен из Висконсина установил не побитый до сих пор рекорд по ощипыванию курицы - 4,4 секунды.

В 1955 году поступили в продажу первые комплекты игры «Эрудит».

В 1955 году в этот день президент США Дуайт Эйзенхауэр провел в Белом доме первую в мире телевизионную пресс-конференцию. Хотя американские президенты отвечали на вопросы представителей СМИ на пресс-конференциях с 1913 года, первоначально подобные мероприятия были «не для печати». Они перешли на принцип открытости 19 января 1955 года, когда Дуайт Эйзенхауэр впервые разрешил показать по телевидению и в новостных передачах отснятую пресс-конференцию. «Я рад, что мы передали пленку с выступлением на радио, телевидение и в кинохронику. К черту этих необъективных газетчиков; мы идем непосредственно к народу, который сможет в точности услышать, что говорит президент Эйзенхауэр, не читая эти искажающие правду публикации», – заявил Джеймс Хагерти, пресс-секретарь президента. 33-х минутная пресс-конференция была отредактирована телевизионщиками, в результате сократившись до 28 минут. Именно отсюда идет известное выражение: «Все равно потом вырежут…».

В 1967 году немец Кари Таух написал самое короткое в истории завещание: «Все - моей жене».

В 1991 году в Токио японская бегунья Масако Тиба установила ныне действующий мировой рекорд в полумарафоне - 1 час 06,43 сек.

В 2001 году был арестован старший дворецкий принцессы Дианы, укравший личные вещи своей хозяйки после ее гибели.

В 2001 году в Бельгии было разрешено употребление и хранение марихуаны.

В 2001 году в Австралии запатентован робот для занятий виртуальным сексом.

В 2006 году с космодрома Канаверал с помощью ракеты-носителя Атлас-5 была запущена американская автоматическая межпланетная станция New Horizons, предназначенная для исследования Плутона.

Неофициальные праздники - День апельсиновых сказок и Международный день безопасности снегоходов.

Именины у Андрея, Лидии и Марии.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная