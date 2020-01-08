В авиакатастрофе погибли 147 иранцев и 32 иностранца - иранские СМИ

Спасательная команда завершила операцию по поиску тел погибших.

Иранская организация гражданской авиации заявила, что 147 пассажиров на борту разбившегося самолета Boeing 737 украинской авиакомпании были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.

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Об этом сообщает иранское информагентство IRNA, передает 112.ua. Все 179 пассажиров погибли, когда украинский самолет Boeing 737 разбился в южной части Тегерана в среду утром после того, как загорелся его двигатель. Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения, сказал спикер аэропорта имама Хомейни.

По словам заместителя главы Общества Красного Полумесяца Ирана Эбрагима Таджика, на место происшествия было направлено около 40 спасательных команд.

Между тем, управляющий директор офиса губернатора Тегерана, отвечающий за антикризисное управление Мансур Дараджати, сообщил IRNA, что около 140 пассажиров были иранцами. Спасательная команда завершила операцию по поиску тел, добавил он.

Как сообщал УНИАН, в столице Ирана Тегеране разбился пассажирский самолет Boeing 737, принадлежавший авиакомпании МАУ. На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

При взлете самолет охватило пламя. Официальная версия причин аварии от представителей иранского аэропорта имени Имама Хомейни - возгорание двигателя. Иранские службы спасения нашли черный ящик самолета. Его уже передали правоохранительным органам страны для дальнейшего разбирательства.