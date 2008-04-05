Киевское метро становится добрее (фото)

В киевском метро появился художественный поезд, вместо рекламы в его вагонах висят картины, передает «5-й канал».

В каждом из пяти вагонов поезда представлены работы отдельного художника. На полотнах изображены цветы, городские пейзажи, натюрморты, животные.

Такой поезд пока только один и курсирует от станции Бориспольская и до Лукьяновки.

"Сама идея сделать метро более добрым подвигла к выбору тех художников, которые предлагают искусство понятное и искусство оптимистичное. А это реалистичная школа, это академическая школа, это то, что является понятным наиболее широкому зрителю и несет в себе определенный позитивный потенциал", - сказала куратор проекта Наталия СУХОЛИТ.

Также в рамках этого проекта планируется оформить “студенческие” вагоны, где бы на стенах можно было читать математические формулы или английские неправильные глаголы, а через два месяца киевское метро заговорит детскими голосами - станции будут объявлять шестилетние дети.

Фото Александра Синицы/УНИАН