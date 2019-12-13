Киевский горсовет хочет расширить границы столицы

Территорию Киева хотят увеличить, получив 2771 га земель от области.

На планерном заседании Киевского городского совета 12 декабря депутаты утвердили проект землеустройства по изменению границ города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

"По данным Департамента земельных ресурсов, с 1989 года и до сих пределы города Киева не менялись. Более того, за последние 28 лет отсутствовали документы о конфигурации границ города. Это делало невозможным разработку проекту по их изменению.

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В сентябре 2019 года были найдены официальные данные об установлении и закреплении межевыми знаками границ города Киева. Работа проводилась Украинским государственным институтом инженерно-геодезических изысканий и съемок "УкрГИИГис" в 1989-1990 годах", - говорится в сообщении.

В соответствии с решением депутатов, территория Киева может увеличиться на 2771 га за счет земель области. В то же время, город должен передать из земель Киевского городского совета в состав земель Киевской области 55,4 га.

С учетом этих данных разработали проект изменения границ города Киева, которым планируется увеличить территорию города с 82 635 га до 85 351 га.