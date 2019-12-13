Социологи Украины призывают правительство не отказываться от проведения переписи населения в 2020 году

В Социологической ассоциации отмечают, что быстрая оценка численности населения не может быть заменой переписи.

Социологическая ассоциация Украины призывает правительство изыскать возможность для проведения переписи населения в соответствии с международными стандартами и Рекомендациями Конференции европейских статистиков по проведению переписей населения и жилого фонда в 2020 году.

Об этом говорится в обнародованном Киевским международным институтом социологии обращении Социологической ассоциации к правительству относительно возможной отмены переписи населения в 2020 году.

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Социологи отмечают, что правительство планировало проведение переписи населения Украины в 2020 году, на что в бюджете были выделены средства. Кроме того, в рамках подготовки к переписи уже осуществляется пробная перепись в Киеве и в одной из ОТГ в Киевской области.

«Но по заявлениям министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета стало известно, что в целях экономии ресурсов перепись планируется отменить, а вместо нее уже в этом году будет осуществлена ​​быстрая оценка численности населения с помощью баз данных мобильных операторов, реестров населения и калибрующих социологических исследований», - отмечается в обращении.

В этой связи в Социологической ассоциации заявили, что приветствуют проведение быстрой оценки численности населения Украины.

«Вместе с тем, оценка численности населения может быть хорошим дополнением, но не может быть заменой переписи населения», - отмечается в обращении.

Специалисты обращают внимание на то, что, во-первых, во время переписи собирается взаимосвязанная информация о населении и жилом фонде, характеризующая структуру домохозяйств, национальный, языковой, семейный состав населения, занятость, источники прибыли, дает возможность иметь эти характеристики на уровне отдельных территориальных единиц. Эти данные, объясняют социологи, необходимы для планирования социально-экономического развития территорий и страны, планирования социальной инфраструктуры (в т.ч. учреждений дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования и т.д.), регулирования развития рынка труда, борьбы с бедностью, разработки языковой политики, планирования работы СМИ и пр.

«Во-вторых, правительство мотивировало отмену переписи консультированием с министрами. Но перепись нужна не только правительству, но и управленцам областного, районного, городского уровня. Она нужна бизнесу (оценка человеческого капитала для инвестиций, маркетинг своих товаров, планирование), банковской сфере, фондам, общественным организациям, ученым и др. Перепись должна обеспечивать базовой информацией государство в целом, а не только министров», - отмечается в обращении.

Кроме того, отмечают специалисты, «уникальным преимуществом переписи является то, что она представляет весь статистический мир, вплоть до мельчайших географических единиц страны».

«В объяснении министра Дубилета сказано, что при необходимости можно будет найти другие источники информации, базы данных или провести социологические исследования. Такая необходимость существует уже давно, но проводить социологические исследования, репрезентативные для всех областей, районов, городов и ОТГ просто нереально», - заявили в ассоциации.

Социологи отмечают, что Украина является одной из немногих стран, которая почти 20 лет не проводит перепись населения.

«Мы понимаем заинтересованность правительства в экономии средств, вполне возможно, что перепись можно сделать дешевле (например, иметь длинную и короткую форму и использовать длинную форму лишь в каждом пятом домохозяйстве; закупить не 100 тысяч планшетов, а 25 тысяч и продлить время проведения переписи и т.д.). Но отмена полной переписи населения тоже имеет много отрицательных (в том числе финансовых) последствий, которые могут привести к гораздо большим потерям», - заявили в Социологической ассоциации.

Обращение принято на заседании правления Ассоциации 10 декабря.