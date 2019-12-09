Дубилет рассказал, когда ожидать результатов электронной переписи населения

По словам Дмитрия Дубилета, традиционная перепись населения - это неточный инструмент.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет рассказал, что результаты электронной переписи населения стоит ожидать до конца года

"Предварительные результаты, я надеюсь, будут до конца этого года", - сказал он в интервью ТСН.ua.

Дубилет вновь назвал электронную перепись "преимуществом" перед традиционной. "Если бы мы проводили традиционную перепись, мы бы только в начале 2021 года получили бы результаты. А планированием инфраструктуры, дорог, опорных школ, больниц мы занимаемся прямо сейчас", - отметил министр.

"Все министры говорят: "Нам нужна сейчас информация". А им дают информацию старую, которая базируется на итогах переписи 2001 года. Поэтому одно из преимуществ, которое мы сейчас получаем, заключается в том, что мы дадим прямо сейчас ту информацию, которая нужна для планирования", - добавил Дубилет.

Также, чиновник отнес электронную перепись населения к активам того, что удалось сделать правительству за 100 дней при власти.

Читайте такжеВ Украине стартовала пробная перепись населения

"Мы приняли непростое решение, что пока что мы традиционную перепись проводить не будем, потому что банально в бюджете на это нет денег. Мы смотрели, как можно выкрутиться из этой ситуации, и разработали достаточно, как мне кажется, крутую методику, которая позволит ответить на 95% вопросов, которые есть у заказчиков традиционной переписи", - утверждает он.

Дубилет акцентировал на том, что проект закончится до конца года. Также он отметил, что электронную перепись делают "более дешевыми и точными методами", а не с бюджетом "3-4 млрд гривень".

При этом, чиновник ответил на критику идеи электронной переписи от директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой.

По словам Дубилета, традиционная перепись населения - это неточный инструмент.

"То, как она сейчас проходит, и то, как она проходила в татаро-монгольские времена, - практически одинаковая методология. Она дает достаточно большую ошибку. С другой стороны, важный фактор, на перепись сейчас в бюджете просто нет денег. В условиях неограниченных ресурсов мы бы с удовольствием провели перепись и традиционным методом… Но когда ты вынужден принимать непростые решения по тому, как распределить наш скудный бюджет... Моя главная мысль заключается в том, что мы не можем проводить перепись ради самой переписи. Мы должны четко отдавать себе отчет, ответы на какие вопросы мы ищем", - рассказал Дубилет.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет заявил, что в Украине могут провести электронную перепись населения, объединив все государственные реестры с данными об украинцах в один. Он также добавил, что объединение существующих реестров физлиц будет намного выгоднее, чем проведение классической переписи населения.