В Киеве ограничат движение на улице Богдана Хмельницкого

Ограничение вводится до 27 декабря в связи с ремонтом.

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого проводится ремонт покрытия из брусчатки, из-за чего частично ограничено движение транспорта.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».

Отмечается, что дорожники Шевченковского района работают в квартале между ул. Пирогова и ул. Коцюбинского.

Ограничение движения в связи с указанными работами продлится до 27 декабря.