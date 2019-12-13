В Киеве ограничат движение на улице Богдана Хмельницкого
13:03, 13 декабря 2019Общество
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Ограничение вводится до 27 декабря в связи с ремонтом.
На ул. Богдана Хмельницкого будут ремонтировать покрытие из брусчатки / podil.kievcity.gov.ua
В Киеве на улице Богдана Хмельницкого проводится ремонт покрытия из брусчатки, из-за чего частично ограничено движение транспорта.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».
Отмечается, что дорожники Шевченковского района работают в квартале между ул. Пирогова и ул. Коцюбинского.
Ограничение движения в связи с указанными работами продлится до 27 декабря.
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