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В Киеве ограничат движение на улице Богдана Хмельницкого

13:03, 13 декабря 2019
Общество
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На ул. Богдана Хмельницкого будут ремонтировать покрытие из брусчатки / podil.kievcity.gov.ua

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской госадминистрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».

Отмечается, что дорожники Шевченковского района работают в квартале между ул. Пирогова и ул. Коцюбинского.

Ограничение движения в связи с указанными работами продлится до 27 декабря.

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Теги: #новости Украины#Киев#Киевавтодорпогода в Киеве