Во Львове готовятся к установке главной новогодней елки (видео)

Елку высотой более 15 м везут из центра.

Во Львове готовятся к установке главной новогодней елки города. Праздничную красавицу установят возле Оперного театра.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Лесники долго решали, какую именно елку выбрать. В конце концов, свой выбор остановили на дереве, которое росло на территории завода в центре города.

Елка высотой она более 15 м, ей около 50 лет. Владельцы предприятия решили ее срезать, поскольку от сильного ветра дерево могло упасть. Чтобы не срезать ее самым, отдали елку городу.

Срезав дерево, его устроили на машину: елку обвязали, чтобы во время транспортировки она не затрагивала другой транспорт, людей и дома.

Маршрут выбирали так, чтобы ехать по широким улицам, ведь зеленая красавица достаточно пышная. Везут праздничное дерево в центр города в сопровождении полиции.

Уже сегодня елку должны установить перед Оперным театром.

Как сообщал УНИАН, на днях в Киеве на Софийской площади начали устанавливать главную елку страны. Несколько сотен небольших сосен собирают воедино на каркасе.