Столичные налоговики нашли подпольный полиграфический цех

Столичные налоговые милиционеры в рамках операции «Контрабанда-Стоп» выявили подпольное предприятие, занимавшееся нелегальным изготовлением полиграфической продукции.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГНА в г. Киеве, подпольный цех закупал оптовые партии чернил для тонеров (используются для заправки картриджей любых моделей принтеров, ксероксов и т.п.) и нелегально сбывал их в розничной торговле. Кроме этого, махинаторы изготовляли на заказ любую рекламную продукцию. Таким образом, каждый месяц предприятие получало около 100 тысяч гривен неконтролированного дохода.

Во время осмотра одноэтажного дома, в котором функционировал цех, налоговики изъяли 4300 тонеров для картриджей, большое количество картона и бумаги, 14 наименований полиграфического оборудования. Общая стоимость изъятого составляет около 570 тыс. гривен.

Следствие продолжается.