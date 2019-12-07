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В Киеве запланировано 5 акций протеста накануне и в день "нормандского саммита"

09:41, 07 декабря 2019
Общество
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REUTERS

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Места проведения митингов будут патрулировать три тысячи правоохранителей.

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«Мы провели ряд встреч с организаторами этих акций. Наша позиция – все они не должны переходить черту закона. В круглосуточном режиме развернута работа ситуационного центра МВД. Мы будем контролировать ситуацию и оперативно принимать решения», – сказал он.

Он также добавил, что в связи с перекрытием до новогодних праздников Софийской площади, на выходные будет открыта для транспорта улица Крещатик. Там будет работать патрульная полиция для организации дорожного движения.

Встреча в «нормандском формате» запланирована на 9 декабря в столице Франции Париже. Последний раз такие переговоры проходили в октябре 2016 года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что лидеры стран «нормандской четверки» обсудят возвращение пленных, прекращение огня, контроль над украинско-российской границей и выборы на Донбассе.

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Новость в сюжете: Подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"
Теги: #новости Украины#Киев#протесты#нормандский форматпогода в Киеве