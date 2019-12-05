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Центральный телеканал Венгрии назвал Крым российским

17:00, 05 декабря 2019
Политика
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Иллюстрация REUTERS

Об этом Посольство Украины в Венгрии сообщает в Facebook.

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"В связи с появлением на центральном венгерском телеканале М1 видеосюжета, в котором Крым обозначен территорией РФ, Посольство обратилось к телеканалу и в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии с требованием об исправлении надписи", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты выразили надежду, что "указанный случай является досадным недоразумением, а не сознательным действием, учитывая постоянную и четкую поддержку Венгрией территориальной целостности Украины".

В то же время в Посольстве Украины заявили, что не могут оставлять такие ошибки без реагирования.

"Ожидаем, что надпись на видео, которое можно и сейчас найти в интернете, будет исправлена в соответствии с международным правом и официальной позиции Венгрии. Рассчитываем, что в дальнейшем подобные случаи не будут повторяться", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.

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Теги: #Крым#Венгрия