Улицу в Киеве могут назвать именем Гарета Джонса, который рассказал миру про Голодомор

Гарет Джонс впервые в западной прессе заявил под собственным именем, что в Украине в 1932-1933 годах был Голодомор.

Переулок Проектный в Шевченковском районе Киева могут переименовать в честь британского журналиста Гарета Джонса.

Петицию поддержали 104 человека. Уже прошли и общественные слушания, сообщили в пресс-службе КГГА.

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Справка УНИАН. Гарет Джонс впервые в западной прессе заявил под собственным именем, что в Украине в 1932-1933 годах был Голодомор. 29 марта 1933-го он созвал в Берлине пресс-конференцию, на которой впервые публично заявил о катастрофическом голоде в Украине. Пресс-релиз перепечатали ведущие мировые издания, в частности New York Evening Post и Manchester Guardian.

Напомним, 28 ноября в украинских кинотеатрах прошла премьера фильма о Джонсе "Цена правды". Сняла ленту лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на "Оскар" режиссер Агнешка Холланд. Это совместная работа украинских, польских и британских актеров и кинематографистов.