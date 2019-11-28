"Цена правды": фильм о Голодоморе выходит в прокат (фото, видео)

Сегодня в прокат выходит лента о Голодоморе 1932-1933 годов.

Сегодня фильм о Голодоморе под названием "Цена правды" выходит на украинские экраны.

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Это история о британском журналисте Гарете Джонсе, который первым рассказал миру о геноциде в Украине.

Сняла ленту лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на "Оскар" режиссер Агнешка Холланд. Это совместная работа украинских, польских и британских актеров и кинематографистов.

Фильм сняли чуть больше чем за месяц в трех странах. Его бюджет составил 8 млн евро. Саундтрек к фильму исполнила Джамала.