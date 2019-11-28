"Цена правды": фильм о Голодоморе выходит в прокат (фото, видео)
14:18, 28 ноября 2019Кино и музыка
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Сегодня в прокат выходит лента о Голодоморе 1932-1933 годов.
Это совместная работа украинских, польских и британских актеров \ УНИАН
Сегодня фильм о Голодоморе под названием "Цена правды" выходит на украинские экраны.
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Это история о британском журналисте Гарете Джонсе, который первым рассказал миру о геноциде в Украине.
Сняла ленту лауреат премии "Золотой глобус" и номинант на "Оскар" режиссер Агнешка Холланд. Это совместная работа украинских, польских и британских актеров и кинематографистов.
Фильм сняли чуть больше чем за месяц в трех странах. Его бюджет составил 8 млн евро. Саундтрек к фильму исполнила Джамала.
Режиссер фильма Агнешка Голланд \ УНИАН
"Цена правды": фильм о Голодоморе выходит на украинские экраны
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