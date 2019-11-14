Апелляционный суд вернул под стражу обвиняемого в организации убийства журналиста Сергиенко

Заседание проходило в режиме видеоконференции с Соломенским судом Киева. Чтобы поместить Вадима Мельника под арест, нужен оригинал решения и конвой из Кропивницкого.

Кропивницкий апелляционный суд удовлетворил апелляцию прокурора и вернул под стражу Вадима Мельника, которого обвиняют в организации похищения и убийства черкасского журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook.

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«Однако заседание проходило в режиме видеоконференции с Соломенским районным судом города Киева, в котором Мельник находится на данный момент. Все ждут оригинал постановления и конвой из Кропивницкого, чтобы взять обвиняемого под стражу. Это несколько часов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля 2014 года в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области по указанию жителя Киева две группы мужчин похитили и позже убили журналиста Сергиенко, а его тело закопали в лесу.

В организации похищении, истязании и убийстве Сергиенко обвиняют Вадима Мельника, Владимира Воронкова, Виктора Горбенко, Завражина Валентина, Максима Русина и Романа Недибалюка, которых задерживали в течение 2015-2017 годов.

Им инкриминируют ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 146 (организация незаконного лишения свободы или похищения человека, совершенного группой лиц, повлекшее тяжкие последствия), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 п. п. 3, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (организация совершения умышленного убийства, то есть умышленного противоправного причинения смерти человеку, совершенного на заказ по предварительному сговору организованной группой), ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (организация умышленного уничтожения имущества путем поджога, совершенного организованной группой), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией и участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

В июле 2018 года Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Завражина, который ранее вышел из СИЗО под залог.

27 июня 2019 года Городищенский районный суд Черкасс отпустил под домашний арест Горбенко и Недибалюка.

23 августа суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в организации убийства Мельника.