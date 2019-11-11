На Ривненщине на 7 лет посадили водителя за ДТП с пятью погибшими

В результате ДТП погибли пять человек и еще четверо пострадали.

В Ривненской области 22-летний житель г. Сарны приговорен к 7 годам лишения свободы за совершение в июне 2018 ДТП, в результате которого пять человек погибли, еще четверо - получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области.

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«Прокурором в суде доказано, что мужчина, управляя автомобилем марки Мercedes Benz, двигаясь за пределами населенного пункта, по автодороге Киев-Ковель-Ягодин, вблизи села Орловка Сарненского района, в направлении неравнозначного нерегулируемого перекрестка, перед началом поворота налево, проявил невнимательность к дорожной обстановке, не предоставил преимущество в движении на первоочередной проезд перекрестка пассажирскому автобусу, который приближался по главной дороге, а внезапно выехал на полосу движения данного транспортного средства и допустил столкновение с ним», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после столкновения вышеуказанных транспортных средств водитель пассажирского автобуса потерял контроль над управлением, по инерции выехал на полосу встречного движения автодороги, где допустил столкновение со встречным седельным тягачом с полуприцепом.

«В результате ДТП погибли пять человек, одному лицу причинены тяжкие телесные повреждения, а еще трем - средней тяжести телесные повреждения», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что свою вину обвиняемый в совершении уголовного правонарушения признал полностью.

«Приговором Сарненского районного суда от 8 ноября мужчина признан виновным в нарушении Правил дорожного движения Украины, в результате которого произошло дорожно-транспортное происшествие и приговорен к 7 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года», - рассказали в прокуратуре и подчеркнули, что указанный приговор суда в законную силу еще не вступил.