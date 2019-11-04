В Киеве засудят подростка, который взломал компьютер ТЦ и вывел на рекламный экран свастику (видео)

Несовершеннолетнему сообщили о подозрении по уголовной статье - распространение и использование символики нацистского режима.

Киевская местная прокуратура №5 направила в суд обвинительный акт в отношении 17-летнего парня, который распространял и публично использовал символику национал-социалистического тоталитарного режима.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, инцидент произошел 16 февраля 2019 года в торговом центре на проспекте Степана Бандеры.

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«Тогда парень, находясь в помещении центра, с помощью программного обеспечения TeamViewer совершил со своего мобильного телефона доступ к системе компьютера, с которого осуществлялась трансляция рекламы на LED. Пароль к системе был отображен на мониторе в результате сбоя в работе компьютера. Подросток воспользовался этой технической неисправностью и загрузил в систему фото с изображением нацистской свастики. Указанное изображение в течение определенного времени демонстрировалось посетителям через монитор, расположенный на первом этаже центра, пока работники охраны не отключили питание системы компьютера», - напомнили в прокуратуре.

По результатам расследования несовершеннолетнему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 436-1 УК Украины, то есть в распространении, а также публичном использовании символики национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима. Теперь его дело будет рассматривать суд.

Как сообщал УНИАН, в феврале в Киеве на Всеукраинском фестивале брейк-данса среди детей и подростков в Gorodok Gallery на LED-лестнице появилось изображение свастики. Противозаконную картинку увидели участники мероприятия, которые съехались со всей Украины.

Администрация торгового центра извинилась перед посетителями и заявила, что компьютерная система была взломана хакерской атакой.