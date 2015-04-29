Оккупированный Россией Крым попал в десятку худших по уровню свободы слова - Freedom House

Об этом говорится в отчете правозащитной организации Freedom House, пишет Украинская правда.

Так, по стобалльной шкале (где 100 – наихудший показатель) Крым получил 94 балла и вошел в список "худших из худших" стран и территорий. При этом такие страны, как Сирия и Иран получили 90 баллов, а сама Россия – 83 балла.

"В этой обстановке независимые СМИ не существуют или едва способны работать, пресса выступает в качестве рупора режима, доступ граждан к объективной информации жестко ограничен, несогласие подавляется посредством тюремного заключения, пыток и других форм репрессий", – сказано в отчете.

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Организация напомнила, что полуостров стал подчиняться российским законам о СМИ после оккупации и аннексии в начале 2014 года, иСМИ полуострова столкнулись с ограничительными нормами и повсеместным насилием".

"В условиях российской оккупации, когда плюралистическая сфера СМИ Крыма сильно пострадала от закрытия и блокирования украинских СМИ и введения российских ограничительных регламентов для СМИ. Также были многочисленные случаи запугивания и насилия, которые способствуют массовому отъезду журналистов из Крыма и создают рискованные условия для тех, кто остался", – говорится в отчете.

Правозащитники отметили, что в прошлом году особенно агрессивно использовались приемы пропаганды в России, "где контролируемые государством всероссийские телестанции передают непрерывные кампании демонизации, направленные на внутреннюю оппозицию, соседние страны, политика которых раздражает Москву, и широкий демократический мир".

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"Российские СМИ сыграли главную роль в подготовке российской публики к войне с Украиной", – написали исследователи, напомнив слова главного пропагандиста РФ Дмитрия Киселева о том, что "информационные войны стали практикой современной жизни и основным видом ведения войны".

При этом в Freedom House назвала "наиболее поразительными" изменения свободы слова в Украине, которая улучшила свой показатель с 63 баллов до 58, перейдя из разряда несвободных в частично свободные.

"Отстранение авторитарного правительства президента Виктора Януковича привело к снижению политического давления на государственные СМИ и ослабление враждебности к независимым мнениям. Однако эти успехи были частично нивелированы последствиями конфликта в восточных регионах страны, который создал значительные препятствия и опасности для журналистов", – сказано в отчете.

Общемировой показатель свободы слова Freedom House назвала худшим за более чем 10 лет.