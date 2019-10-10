"Когда вас всех там перебьют?": украинский музыкант пожелал смерти воинам ВСУ и угодил в скандал (фото)

В театре музкомедии заявили, что не разделяют взглядов Петра Мальцева и будут решать вопрос о "санкциях"

Харьковский музыкант Петр Мальцев пожелал смерти защитникам Украины, которые якобы "стреляют по своим городам".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила активистка Анастасия Настенко. Харьковчанка опубликовала скриншот оскорбительных высказываний мужчины под постом музыканта Бориса Севастьянова и потребовала от Театра музкомедии отреагировать на них.

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"Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно...стреляете по своим городам и называете это "перемогой"? Та объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя. Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы", - написал Мальцев.

В Харьковском академическом театре музыкальной комедии NewsRoom подтвердили, что мужчина является их сотрудником. Согласно сайту учреждения, он работает в оркестре с 2011 года. По словам директора Игоря Коваля, публикация Мальцева является его личным мнением и театр не разделяет такую позицию.

"Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: "Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?" Он говорит, что это его мнение и это не призыв к сепаратизму. Мы не поощряем подобных высказываний и будет решать вопрос о лишении Мальцева определенных поощрений. Наш театр всегда поддерживал единство страны, в нашей программе есть множество украинских постановок", - рассказал Игорь Коваль.

Ранее учителя трудового обучения Граденицкой школы в Одесской области Николая Ласницу уволили за то, что он в запрещенной в Украине соцсети высказывался в поддержку России.